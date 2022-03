The Witcher, i nuovi videogiochi avranno Ciri per protagonista?

CD Projekt Red ha iniziato la settimana annunciando che lo sviluppo è ufficialmente in corso per il prossimo capitolo della saga di The Witcher. Lo studio polacco ha pubblicato una singola immagine, ed è stata sufficiente per incitare conversazioni e speculazioni online su ciò che The Witcher 4, o come si chiami, comporterà.

Uno dei principali elementi di speculazione sul nuovo gioco di Witcher è cosa sia quel medaglione. Alcune persone credono che il medaglione mostrato nel teaser rappresenti la Scuola del Gatto. Ciri di The Witcher 3 indossa questo medaglione, sebbene si sia formata formalmente alla Scuola del Lupo.

Tuttavia, ci sono alcuni che credono che Ciri potrebbe assumere un ruolo più importante nel prossimo gioco, o forse essere il personaggio giocabile principale. Resta da vedere, ma CD Projekt Red ha precedentemente anticipato di voler raccontare più storie incentrate su Ciri.

Del nuovo The Witcher si sa molto poco se non che verrà sviluppato in Unreal Engine 5. E Cyberpunk 2077 che fine farà? Il team afferma di essere al lavoro anche sulla prima espansione del gioco.

