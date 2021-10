The Witcher ha un fantastico peluche di Geralt di Rivia che grugnisce e brontola con la voce di Henry Cavill

I fan di The Witcher di Netflix apprezzeranno sicuramente un nuovo peluche dedicato a Geralt che grugnisce e brontola con la voce di Henry Cavill come effetti sonori. L'adattamento in streaming di successo dei romanzi di Andrzej Sapkowski è stato presentato per la prima volta nel 2019 ed è diventato rapidamente uno dei più grandi spettacoli dell'anno.

Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri che viaggia per il continente e uccide creature per denaro. Tuttavia, il destino ha molto di più in serbo per lui e The Witcher segue la sua storia man mano che si intreccia sempre più con quella degli altri.

The Witcher è stato rinnovato per una seconda stagione e la produzione è terminata non senza qualche imprevisto. Tutto il 2020, la pandemia di Coronavirus, oltre a un infortunio sul set per Cavill, si è rivelato un anno con ostacoli più potenti dei mostri che Geralt deve affrontare in genere, portando a numerosi rinvii. Alla fine, tuttavia, The Witcher tornerà su Netflix a dicembre e continuerà la storia di Geralt, che ora lo vede incaricato di addestrare la principessa in fuga Ciri (Freya Allen) a diventare uno strigo.

Avere un peluche di Geralt a portata di mano renderà ancora più emozionante la visione della moltitudine di progetti di The Witcher in arrivo.

