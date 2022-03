The Witcher, le riprese della Stagione 3 saranno girate anche in Italia!

Netflix inizierà presto le riprese della terza stagione di The Witcher e sembra che il cast e la troupe torneranno in Europa. Secondo Redanian Intelligence, la serie sarà girata in tre paesi europei: Italia, Slovenia e Croazia.

Le riprese dovrebbero quindi iniziare in Alto Adige, prima di spostarsi verso la Slovenia e finire in Croazia. Nessuna di queste informazioni è stata ufficialmente confermata da Netflix, quindi per adesso si tratta di indiscrezioni. Dando credito a questi rapporti, Redanian Intelligence ha sottolineato che Freya Allan, che interpreta la principessa Cirilla, è stata recentemente vista alla sfilata di Versace.

Redanian Intelligence in precedenza aveva indicato un inizio di marzo per le riprese e prevede che le cose si concluderanno intorno a luglio o agosto. I fan dovranno aspettare ancora del tempo prima che inizi la post-produzione.

La pandemia di coronavirus ha provocato numerosi rinvii durante le riprese della seconda stagione con la star Henry Cavill che ha subito un brutto strappo al tendine del ginocchio con conseguente modifica del programma delle riprese per le sue scene d'azione. Fortunatamente, la seconda stagione ha ricevuto per lo più grandi consensi dalla critica e dal pubblico quando è uscita.

Fonte: Redanian Intelligence