The Witcher, la seconda stagione è prima su Netflix con 142 milioni di ore visualizzate

La seconda stagione di The Witcher ha debuttato al primo posto su Netflix con oltre 142 milioni di ore visualizzate finora. The Witcher è basato sulla serie di libri fantasy di Andrzej Sapkowski, che da allora sono stati adattati in una serie di famosi videogiochi di ruolo e ora come una serie su Netflix.

The Witcher segue le avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, un cacciatore di mostri, umani e non. Questa seconda stagione vede Geralt proteggere Ciri (Freya Allan) nella sua casa d'infanzia di Kaer Morhen, cercando di allontanare il misterioso potere che possiede, anticipando le minacce incombenti oltre le mura.

La nuova stagione ha appena debuttato nel fine settimana e Netflix ha aggiornato la sua classifica Top 10, mostrando così che la serie ha dominato la visualizzazione sulla piattaforma, accumulando finora 142 milioni di visualizzazioni. La seconda stagione è al primo posto a livello globale, con la stagione precedente di The Witcher al secondo posto con 49 milioni di visualizzazioni.

Questo è un picco di enorme successo per lo spettacolo e soprattutto per Netflix che può vantarsi di avere un'altra serie TV da record.

Fonte: GamesRadar