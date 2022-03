The Witcher Stagione 3: Henry Cavill si riunisce con Roach

Buone notizie per i fan di The Witcher poiché sembra che le riprese della stagione 3 stiano per iniziare, secondo il sito Redanian Intelligence. Le riprese potrebbero iniziare molto presto poiché è quasi esattamente un anno dal giorno in cui la seconda stagione ha terminato la produzione.

Secondo la fonte, la terza stagione di questo epico show sarà girata in Italia, Slovenia e Croazia. Sembra che le riprese inizieranno in Slovenia con alcuni report che affermano che le star Henry Cavill e Freya Allan, che interpretano rispettivamente Geralt e Ciri, sono arrivate in città.

Non solo ma attraverso il suo account Instagram, Cavill si è riunito con Hector, lo splendido cavallo nero che diventa Roach nello show. L'attore dice che il cavallo "ha mostrato alcune delle sue nuove abilità" perciò non ci resta che vedere entrambi in azione.

Per adesso non sappiamo ancora nulla sulla sinossi della terza stagione e nemmeno una sua ipotetica finestra di lancio. La serie di The Witcher è disponibile per tutti gli abbonati a Netflix.

Fonte: Redanian Intelligence