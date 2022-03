The Witcher, la scuola della Lince al centro dei prossimi giochi? Arriva la 'risposta' di CD Projekt RED

CD Projekt RED ha pubblicato le grandi novità videoludiche sotto forma di conferma che una nuova saga di The Witcher (che non deve essere chiamato The Witcher 4) è in fase di sviluppo. I dettagli sono effettivamente inesistenti - l'obiettivo principale dell'annuncio, infatti, era l'accordo di partnership di CD Projekt con Epic Games - ma l'immagine allegata è molto interessante: un medaglione di Witcher, mezzo sepolto nella neve.

Ciò ha portato a speculazioni immediate sul nuovo gioco. Il medaglione non fa parte della Scuola del Lupo, il che indica abbastanza chiaramente che Geralt non sarà il personaggio principale nel nuovo gioco. Ma da quale scuola provenga è meno chiaro. La mia prima impressione è stata la Scuola del Gatto: è una faccia molto felina e Ciri ha notoriamente un medaglione simile in The Witcher 3: Wild Hunt.

Ma poi altri hanno sottolineato che il medaglione assomiglia di più a quello della Scuola della Lince, una nuova scuola fondata dopo gli eventi di The Witcher 3 dai membri della Scuola del Gatto e dall'amico di Geralt, Lambert. Un'impostazione distintamente post-Witcher 3 sarebbe adatta per un gioco successivo, e le orecchie nell'immagine del teaser sono decisamente più pronunciate di quelle del medaglione del gatto. L'unico problema è che la Scuola della Lince non ha basi nei romanzi di The Witcher ed è una sorta di fanfic. Tuttavia qui i rumor si intensificano ancora di più poiché in risposta di un fan sulla Scuola della Lince, il community director di CDPR, Marcin Momot, ha risposto con una gif affermativa.

Momot, che è in grado di sapere cosa sta succedendo, sta confermando che il nuovo gioco seguirà quindi la trama della Scuola della Lince? O sta semplicemente riconoscendo che il medaglione sembra una lince? CD Projekt ha adattato il design del medaglione a forma di lince per la Scuola del Gatto in modo da differenziarlo più chiaramente dal lupo?

Sono tantissime le domande che ancora non hanno una risposta: tuttavia l'unica cosa da far al netto di tutte queste speculazioni, è attendere qualche dettaglio in più proprio dal team di sviluppo. A tal proposito recentemente CDPR ha dichiarato che il team non farà uso di crunch.

Fonte: CBR