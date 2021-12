The Witcher Unlocked è l'evento speciale che includerà interviste, scene tagliate e molto altro

Netflix sta dando ai fan una ragione in più per abbuffarsi della stagione 2 di The Witcher questa settimana: un nuovo after show, pieno di scene cancellate, spoiler e anticipazioni su ciò che accadrà, verrà rilasciato pochi giorni dopo l'uscita dello spettacolo e sarà disponibile in streaming.

The Witcher: Unlocked sarà trasmesso in streaming sulla pagina YouTube di The Witcher e sulla pagina Facebook di Netflix Geeked lunedì 20 dicembre alle 17:00, orario italiano. Ci saranno sei segmenti. I primi due sono tutti incentrati sui principali attori della serie: Hero's Journey traccerà gli archi narrativi di Geralt, Ciri, Yennefer e Jaskier con i rispettivi attori, e Adapted discuterà le scene e le storie dei libri di Andrzej Sapkowski che sono diventate poi una serie TV.

The Witcher's Spotlight vede i migliori di Kaer Morhen unirsi alla mischia: "Kim Bodnia (Vesemir), Paul Bullion (Lambert) e Yasen Atour (Coen) si uniscono alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich per discutere dell'introduzione della famiglia di Geralt nella seconda stagione".

La stagione 2 di The Witcher sarà disponibile per lo streaming su Netflix dal 17 dicembre.

