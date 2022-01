The Wolf Among Us 2 è vivo e vegeto: il CEO di TellTale Games parla anche di The Expanse

Tra i titoli attualmente in sviluppo presso il neonato studio Telltale Games c'è l'avventura The Wolf Among Us 2, annunciato a fine 2019. Durante un'intervista, i responsabili di Telltale Games hanno speso qualche parola sul lavoro di The Wolf Among Us 2 e hanno sottolineato che all'inizio dello sviluppo l'azienda con sede in Colorado ha collaborato con Deck Nine Games, studio che si è fatto un nome con avventure come Life is Strange: Before the Storm o Life is Strange: True Colors.

Jamie Ottilie, CEO di Telltale Games, ha dichiarato: "Abbiamo visitato Deck Nine Games all'inizio del reboot di The Wolf Among Us 2 per discutere di un possibile sviluppo congiunto. Ma ci siamo subito resi conto che volevamo dare a questo talentuoso team più spazio per lavorare su un progetto che non avesse i vincoli e le aspettative fissati da un sequel".

Così ora Deck Nine Games sta lavorando assieme a TellTale su The Expanse, l'avventura basata sulla serie TV di successo. Per quanto riguarda l'ambientazione, sarà un prequel della serie attualmente disponibile su Amazon Prime. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di Drummer, un Belter che lavora su una nave chiamata The Artemis.

Per adesso né The Wolf Among Us e nemmeno The Expanse hanno ancora una data di uscita, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Fonte: Windows Central