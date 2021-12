The Wolf Among Us 2 svela nuovi dettagli su ambientazione, sviluppo e molto altro

Proprio ieri, abbiamo appreso che Telltale Games ha in programma di svelare nuove informazioni su The Wolf Among Us 2 e The Expanse.

Ebbene, lo studio ha anticipato qualche interessante dettaglio su The Wolf Among Us 2, condividendo alcune informazioni con Game Informer.

I dettagli più interessanti sono stati riportati su Twitter dall'insider Shinobi602 e, stando a quanto emerso, The Wolf Among Us 2 è ambientato 6 mesi dopo il gioco originale e si svolgerà durante l'inverno a New York.

Secondo l'insider, The Wolf Among Us 2 è attualmente in piena produzione, con la sceneggiatura che è stata completata. Lo studio si sta ora concentrando sul mocap.

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details



-Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot



Much more in this month's issue: https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf — Shinobi602 (@shinobi602) December 22, 2021

Shinobi602 ha anche rivelato che l'utilizzo di Unreal Engine ha semplificato molto lo sviluppo del gioco.

Fonte: Twitter.