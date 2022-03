The Wolf Among Us 2 potrà essere giocato anche da chi non ha mai provato il primo

Sappiamo che l'uscita di The Wolf Among Us 2 è prevista per il 2023, quindi questo dà tutto il tempo alle persone per giocare all'avventura del 2013 dell'originale Telltale Games. Tuttavia, se proprio non avete tempo, tranquilli: sarete in grado lo stesso di giocare a questo nuovo capitolo.

La promessa viene dal CEO di Telltale Jamie Ottilie, che ha discusso di The Wolf Among Us 2 in un'intervista. "Pensiamo che l'inizio del primo episodio prepari le cose in modo tale che il giocatore capisca come i personaggi siano arrivati ​​​​dove sono ora", ha spiegato Ottilie. "Le nostre narrazioni però sono standalone". Per quanto riguarda il "primo episodio" menzionato da Ottilie, sì, The Wolf Among Us 2 continuerà la narrazione a episodi del primo gioco, pubblicando così capitolo per capitolo.

L'episodio principale riprenderà sei mesi dopo gli eventi del gioco originale. L' ultimo trailer, che ha debuttato a febbraio di quest'anno, introduce alcuni nuovi personaggi come lo Spaventapasseri e l'Uomo di Latta de Il Mago di Oz.

Come detto, The Wolf Among Us 2 arriverà nel 2023, ma attualmente non c'è ancora una finestra di lancio.

