The Wolf Among Us 2: nuovo trailer e periodo d'uscita rivelati!

L'evento presentato da Geoff Keighley, ha fatto finalmente luce su The Wolf Among Us 2 dopo che se ne persero abbondantemente le tracce. Abbiamo un nuovo trailer ma soprattutto il periodo di uscita, fissato per il 2023.

Telltale si è premurata di realizzare un contesto più immersivo, un ulteriore step evolutivo delle sue avventure grafiche. Tornano un po' tutti, a cominciare da Adam Harrington ed Erin Yvette come doppiatori di Bigby e Snow e tutto il team del primo capitolo, cercando di non perdere il filo conduttore stilistico e narrativo necessario a queste opere.

Key art for THE WOLF AMONG US 2, coming in 2023 from @telltalegames pic.twitter.com/7H2CIkYeiO — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Altra novità, è che The Wolf Among Us 2 arriverà anche su console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite Epic Games Store. Vi lasciamo con il trailer.