This War of Mine: gli sviluppatori doneranno il 100% dei profitti di una settimana alla Croce Rossa Ucraina

Lo sviluppatore polacco 11 Bit Studios donerà sette giorni di profitti delle vendite di This War of Mine alla Croce Rossa ucraina. Mentre le forze russe si sono spinte ulteriormente in Ucraina nella giornata di ieri, lo sviluppatore ha rilasciato una dichiarazione appassionata di condanna dell'invasione.

"Ci opponiamo all'invasione russa dell'Ucraina", ha scritto 11 Bit su Twitter. "Solo le parole sarebbero vuote senza un atto significativo, e il tempismo è cruciale". Per i prossimi sette giorni, tutti i profitti delle vendite di This War of Mine e del suo DLC andranno a un fondo speciale. Poi, tra una settimana, il denaro sarà devoluto alla Croce Rossa ucraina. L'ente di beneficenza sta attualmente accettando donazioni per aiutare la popolazione civile.

"Se la situazione in Ucraina dovesse peggiorare, i volontari e il personale della Croce Rossa ucraina forniranno il primo soccorso nelle aree in cui l'accesso ai servizi medici sarà limitato", ha scritto ieri l'organizzazione. "Sarà stabilita la comunicazione e sarà aumentata la consapevolezza dei rischi per la salute. E, naturalmente, forniremo aiuti umanitari a tutte le persone bisognose".

Nel corso della giornata di ieri, anche il team di S.T.A.L.K.E.R. 2 ha fatto una dichiarazione, con molti altri studi che hanno lanciato l'appello su Twitter.

Fonte: VGC