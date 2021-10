Xbox e Thunderful annunciano Thunderful World, un evento indie presentato da Mark Hamill

Thunderful Games, noto per il franchise SteamWorld, ha annunciato un nuovo evento dedicato al mondo indie, dal nome Thunderful World. L'evento, che prenderà il via il 10 novembre alle 20:00 ora italiana vedrà Mark Hamill come protagonista, celebre Luke Skywalker e voce del Joker della serie animata classica dedicata a Batman.

L'evento darà modo di vedere nuovi annunci e aggiornamenti, come per l'interessante Planet of Lana. Ma il Thunderful World sarà interessante anche per la presenza molto attiva di Xbox, non solo per le novità annunciate per il Microsoft Store e Game Pass, ma anche per l'apparizione del Corporate Vice President di Xbox Sarah Bond, quasi per confermare l'interesse e il sostegno verso questo mondo. Del resto questo evento è in stretta collaborazione con la casa di Redmond.

"Thunderful World è il modo perfetto per raggiungere i nostri fan esistenti e un pubblico globale mentre mostriamo la nostra crescente influenza nello sviluppo dei giochi e nell'industria editoriale", ha affermato il CEO di Thunderful Group, Brjánn Sigurgeirsson. "Quando abbiamo condiviso i nostri piani con Mark, ha capito immediatamente la nostra visione e siamo lieti che voglia aiutarci a condividerla con il mondo".

