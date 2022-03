Tiny Tina's Wonderlands è ora disponibile e si mostra nel trailer di lancio

L'ultimo looter shooter di Gearbox Software, Tiny Tina's Wonderlands, è finalmente disponibile.

"Tiny Tina's Wonderlands presenta il viaggio del Tessifato attraverso uno straordinario regno "da tavolo" dove le regole raramente si applicano. Affiancati da un cast di celebrità all-star, i giocatori possono creare e personalizzare i propri eroi multiclasse mentre saccheggiano, sparano, e avanzano per la loro strada attraverso mostri bizzarri e dungeon pieni di tesori in una missione per fermare il tirannico Signore dei Draghi. Il caotico mondo fantasy è portato in vita dall'assolutamente imprevedibile Tiny Tina, che detta le regole, cambia il mondo al volo e guida i giocatori nei loro rispettivi viaggi", si legge nel comunicato stampa ufficiale.

"Da quando abbiamo fondato Gearbox nel 1999, è sempre stato un nostro sogno creare un videogioco in un'ambientazione fantasy. Tiny Tina's Wonderlands è il risultato del lavoro di tutti i membri del nostro team che hanno messo cuore e anima per rendere questo titolo realtà - è una lettera d'amore a chiunque abbia una passione per i giochi di ruolo o per gli sparatutto looter", ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment. "Spero che vi uniate a noi e ai nostri milioni di fan in tutto il mondo e che godiate di questo selvaggio, nuovissimo, unico videogioco".

Sebbene presenti ancora il "saccheggio" e lo shooting in stile Borderlands, Wonderlands presenta alcune differenze notevoli. Ci sono sei classi iniziali e i giocatori possono investire punti in statistiche come Forza, Costituzione, Intelligenza e altro. Successivamente, è possibile "multiclassare" e combinare diversi alberi delle abilità in modi unici.

Tiny Tina's Wonderlands è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con il pieno supporto al crossplay.

Fonte: Gamingbolt.