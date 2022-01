Tiny Tina's Wonderlands, Babylon's Fall e non solo: marzo si prospetta un mese ricco di giochi

Se il prossimo mese, ovvero febbraio, usciranno tanti titoli interessanti come Sifu e ovviamente Elden Ring, il mese di marzo non sarà da meno, anzi. Kotaku ha condiviso tutti i giochi che usciranno quel mese specifico e dobbiamo dire che ce n'è davvero per tutti i gusti.

Marzo inizierà con l'uscita di FAR: Changing Tides, in arrivo proprio il 1° marzo, mentre il 3 marzo, l'action-RPG cooperativo di PlatinumGames Babylon's Fall, arriverà su PlayStation e PC. Il 4 marzo, sarà accompagnato da due grandi titoli: il gioco di corse esclusivo per PlayStation Gran Turismo 7 e il gioco di ruolo tattico esclusivo per Switch Triangle Strategy.

Il 16 marzo uscirà su Xbox e PC Tunic, un dungeon-crawler isometrico con protagonista un'adorabile volpe. Il 18 marzo, il prequel di Final Fantasy Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins arriverà su console e PC. Il 25 marzo toccherà a Kirby e La Terra Perduta in arrivo su Nintendo Switch, così come Tiny Tina's Wonderlands, mentre il 31 marzo vedrà l'uscita di Weird West.

Non solo, ma a marzo è previsto anche l'upgrade next-gen di Grand Theft Auto V. Insomma si prospetta un marzo coi fiocchi.

Fonte: Kotaku