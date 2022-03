Tiny Tina's Wonderlands verrà lanciato con il cross-play

Tiny Tina's Wonderlands sarà caratterizzato dal cross-play completo al lancio. Il presidente di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha confermato che Tiny Tina's Wonderlands avrà il cross-play su tutte le piattaforme quando il gioco arriverà alla fine di questo mese.

Nel tweet, Pitchford ha confermato che questo include anche PlayStation e ha ringraziato gli sforzi degli ingegneri e dei partner di Gearbox Software, inclusa Sony, per aver lavorato insieme affinché ciò accadesse.

Si tratta di una buona notizia per i fan di PlayStation che sono stati esclusi dall'azione cross-play su Borderlands 3 quando il supporto per la funzione è stato ritirato per PS4 e PS5 l'anno scorso. A quel tempo, i problemi di certificazione sono stati citati come motivo per cui il cross-play è stato tagliato dalle console PlayStation.

Tiny Tina?s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022

Pitchford chiede inoltre ai fan di essere pazienti se all'inizio dovessero esserci problemi con l'implementazione del cross-play completo, poiché questo è un nuovo territorio per la squadra. "Per favore, abbiate pazienza. Si tratta di qualcosa di difficile e nessuna delle piattaforme è stata progettata per questo. Abbiamo fatto un lavoro impossibile per realizzarlo e per cercare di renderlo il più facile possibile da usare, ma questa è una nuova cosa per noi".

Tiny Tina's Wonderlands verrà lanciato il 25 marzo per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Fonte: Eurogamer