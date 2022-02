Tiny Tina's Wonderlands tra modalità co-op, missioni e molto altro in un nuovo video gameplay

Gearbox Software ha pubblicato un interessante e dettagliato video gameplay per Tiny Tina's Wonderlands con il direttore creativo Matt Cox che fornisce la narrazione. Insieme alla modalità cooperativa e ai combattimenti contro i boss, il video offre uno sguardo più da vicino al diverso aspetto che i giocatori possono ottenere, alle statistiche e ai punti dell'eroe e molto altro ancora.

Come in un tradizionale gioco di ruolo, i giocatori avranno statistiche come Forza, Costituzione, Destrezza e molto altro che consentiranno di salire di livello. Queste sono statistiche dell'eroe e forniscono vantaggi come più danni critici, probabilità di colpo critico più elevate, danni di stato e molto altro. I punti eroe sono le abilità tradizionali: ogni classe ha due abilità d'azione tra cui scegliere e diverse passive da aggiornare.

Il video inizia nell'overworld, una mappa tentacolare: qui grandi distanze vengono percorse in pochi secondi per risparmiare tempo e far sentire il mondo più coeso. La narrazione nel video spiega come è possibile raccogliere nuove missioni dagli NPC nell'oltretomba e persino scoprire segreti lungo percorsi usati raramente.

Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile su PC e console dal 25 marzo.

Fonte: Gamepur