Tiny Tina's Wonderlands, condivisi i requisiti minimi e consigliati su PC

In attesa dell'arrivo di Tiny Tina's Wonderlands, previsto per il 25 marzo nei programmi di 2K Games, Gearbox ha condiviso le configurazioni PC per il gioco. Come annunciato precedentemente, l'ultimo FPS di Gearbox beneficerà del cross-play tra le versioni Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Ecco di seguito le configurazioni.

Requisiti minimi

Windows 10

Processore AMD FX-8350 o Intel i5-3570

6 GB di RAM

AMD Radeon RX470 o Nvidia GeForce GTX 960 4GB

75 GB di spazio di archiviazione

DirectX versione 11

Requisiti consigliati

Windows 10

AMD Ryzen 5 2600 o Intel i7-4770

16 GB di RAM

AMD Radeon RX 590 8GB o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

75 GB di spazio di archiviazione

DirectX versione 11

Vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile su PC e console dal 25 marzo.

Fonte: Gamespot