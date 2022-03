Tiny Tina's Wonderlands in un nuovo trailer che mostra i contenuti di fine gioco

Il publisher 2K ha rivelato cosa faranno i giocatori una volta completata la campagna principale in Tiny Tina's Wonderlands. Il nuovo trailer rivela l'attività Chaos Chamber, progettata per premiare i giocatori con equipaggiamento sempre più potente dopo aver sconfitto dungeon e boss casuali.

La Chaos Chamber è composta da tre stanze sotterranee casuali con un boss alla fine. Ogni stanza ha due portali, quindi una volta che i giocatori hanno finito con quella stanza, avranno altre due scelte casuali. I giocatori raccoglieranno cristalli in ogni Chaos Chamber, distruggendo gli oggetti che si generano una volta che una stanza è stata completata. Ci saranno anche obiettivi secondari opzionali che assegnano Cristalli aggiuntivi per i giocatori che li completano.

Gli altari in ogni dungeon possono essere usati per ottenere benedizioni. I giocatori dovranno spendere cristalli per queste benedizioni, che offrono buff come aumento del danno critico, danno elementale, protezione e molto altro. Tuttavia, i giocatori possono invece scegliere di ottenere una Maledizione. Le maledizioni garantiscono un debuff, come una protezione ridotta e un danno inferiore, ma di conseguenza offrono la possibilità di guadagnare più cristalli.

Vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile su PC e console dal 25 marzo.

Fonte: GameInformer