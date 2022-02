Tiny Tina's Wonderlands protagonista di un nuovo gameplay video focalizzato su abilità, armi e magie

Questo mese ed il prossimo saranno in vendita diversi giochi che molti utenti aspettano da anni. Uno dei più attesi è Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off del franchise di Borderlands con protagonista l'iconica Tiny Tina. Con diversi trailer che Gearbox ci ha mostrato negli ultimi mesi, Tiny Tina's Wonderlands ora mostra molti dei suoi aspetti giocabili in questo nuovo video gameplay.

Grazie ad un nuovo video pubblicato da IGN, abbiamo l'opportunità di vedere il titolo in azione, dove Gearbox ci mostra una missione completa e varie armi, abilità e nemici. Come abbiamo già visto, il gioco sarà ambientato nel gioco di ruolo da tavolo di un'espansione di Borderlands 2, in cui Tiny Tina fungeva da "game master" mentre noi portavamo a termine le missioni che ci proponeva.

Con un mix tra fantasia medievale e armi che ci ricordano quelle antiche, come la balestra che vediamo all'inizio, questo cpaitolo ci promette di goderci la follia tipica del franchise, insieme al classico gameplay di Borderlands. Qui di seguito potete visionare il video.

Vi ricordiamo che Tiny Tina's in Wonderlands sarà disponibile dal 25 marzo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: GamingBolt