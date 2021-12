Titanfall rimosso improvvisamente dagli store da Respawn

Se molti giocatori, affezionati soprattutto a Titanfall 2, si aspettavano l'annuncio del terzo capito, rimarrà parecchio deluso. Respawn Entertainment si è fatta sentire con un comunicato su Twitter, ma con notizie per nulla allegre. Infatti, molto semplicemente, l'originale Titanfall verrà rimosso con effetto immediato da tutti gli store, anche dai vari abbonamenti disponibili come Xbox Game Pass, ma dall'1 marzo.

Respawn Entertainment ha comunque tenuto ad avvisare che i server rimarranno aperti per tutti i giocatori che sono alle prese con Titanfall. Ma una delle notizie che è possibile estrapolare dal comunicato, è la voglia del team di continuare a sviluppare il franchise.

"Stai tranquillo, Titanfall è il fulcro del DNA di Respawn e questo incredibile universo continuerà", si legge nel post di Respawn sui social media. "oggi in Titanfall 2 e Apex Legends, e in futuro. Questo franchise è una stella polare per il livello di esperienze che continueremo a creare qui a Respawn".

Anche se potrebbe essere un chiaro riferimento per un nuovo Titanfall, Respawn è attualmente impegnato in altri progetti Star Wars Jedi: Fallen Order 2 e lo sviluppo in corso di Apex Legends. Titanfall 3 non sembra essere ancora in reale sviluppo, secondo i rumor ma non si sa mai, soprattutto quando si è vicini ai The Game Awards.