TMNT: Shredder's Revenge accoglie il mitico Maestro Splinter!

Il progetto "revival" TMNT: Shredder's Revenge sviluppato da Tribute Games è pronto ad accogliere nel suo roster nientemeno che il mitico Maestro Splinter, pronto a insegnare al sacro quartetto di tartarughe l'arte delle mazzate.

Questo non è un ingresso da poco per i fan: il Maestro Splinter infatti, sia nella serie animata sia nei videogiochi originali, si è visto molto poco in azione, creando attorno a lui quasi un'aura di misticismo.

"Se facessimo un nuovo picchiaduro sulle Tartarughe Ninja... cosa devi inserire obbligatoriamente?" La risposta arriva perentoria e inequivocabile: "Splinter come personaggio giocabile!" ha dischiarato uno degli sviluppatori.

Per l'occasione è stato creato un moveset complesso, tra attacchi fisici, schivate e attacchi speciali, di cui alcuni faranno uso del celebre bastone. Infatti, avrà a disposizione anche uno speciale attacco volante, unicità del Maestro. TMNT: Shredder's Revenge arriverà nel corso del 2022 su PS4, Xbox One, Switch e PC oltre che sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fonte: blog.it.playstation.com