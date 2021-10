To The Rescue!: il puccioso simulatore che ci fa gestire un rifugio per cani ha una data di uscita

Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To The Rescue, il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani.

Nel gioco, vi occuperete di un rifugio per animali e aiuterete i randagi a trovare nuove case. Dovrete prendervi cura delle esigenze dei cani, farli giocare e pulirli. Ma dovrete anche assicurarvi che il rifugio funzioni senza intoppi. A tal fine, aspettatevi di mantenere e aggiornare le strutture, il tutto rispettando il budget.

C'è anche un equilibrio nell'assicurarsi che il cucciolo giusto vada nella casa giusta in To The Rescue. Dovrete abbinare i potenziali proprietari con il giusto tipo di cane per loro, con quattro taglie di cane, sette tipi di razza e tratti della personalità. Dovrete anche programmare i tempi di alimentazione, toelettatura e esercizio fisico e trattare eventuali malattie che potrebbero insorgere. È anche importante garantire che il rifugio mantenga un buon rapporto con la comunità.

To The Rescue arriverà su PC il 4 novembre. Successivamente arriverà su Nintendo Switch all'inizio del 2022. Come bonus, il 20% dei proventi di entrambe le versioni sarà devoluto all'organizzazione benefica The Petfinder Foundation, che lavora per sostenere i rifugi per gli animali del mondo reale.

Fonte: Videogamer.