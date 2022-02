Tokyo Game Show 2022 tornerà fisicamente in Giappone

Gli organizzatori del Tokyo Game Show, CESA, Nikkei e Dentsu, hanno annunciato che il TGS 2022 tornerà come evento fisico per la prima volta dal 2019. Il tema del TGS di quest'anno è "Nothing Stops Gaming". Tuttavia sarà disponibile un numero limitato di biglietti poiché l'organizzazione aderirà alle politiche COVID-19 del governo giapponese.

"In questi due anni, vari eventi divertenti sono scomparsi dalla nostra vita quotidiana, ma i giochi hanno comunque illuminato le nostre giornate. I giochi continueranno a rallegrare i giorni di tutti ora e per sempre: il tema di quest'anno implica una determinazione così forte", hanno affermato gli organizzatori del TGS in una nota.

Il TGS 2022 sarà un evento di quattro giorni e si terrà dal 15 al 18 settembre. I bambini più piccoli saranno esclusi dall'evento "a causa delle incertezze delle situazioni di vaccinazione tra i giovani".

La sezione streaming di TGS, introdotta nel 2020, non verrà cancellata, poiché farà parte dell'edizione 2022, con programmi pianificati per lo streaming sia in giapponese che in inglese.

Fonte: Siliconera