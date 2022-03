Tom Clancy's XDefiant annuncia le Insider Session. Il titolo potrebbe non usare più il marchio 'Tom Clancy'

Ubisoft ha presentato sul sito ufficiale di Tom Clancy's XDefiant le Insider Session.

"Siamo lieti di presentarvi le nostre Insider Session di XDefiant. In queste sessioni di gioco, i giocatori si ritroveranno al fianco e contro il nostro team di sviluppo e scopriranno le diverse funzionalità del gioco. Grazie alle vostre oneste e profonde opinioni, abbiamo imparato molto dal nostro ultimo test chiuso. Ci auguriamo quindi di continuare a riceverne ancora di più".

"Le Insider Session di XDefiant saranno disponibili per iscritti su PC selezionati. Gli inviti a queste sessioni verranno spediti a partire dal 15 marzo. Man mano che i test continueranno,aumenteremo il numero di partecipanti. La registrazione è aperta a tutti i giocatori su PC e su console, quindi registrati per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al momento in cui i giocatori su console potranno entrar a far parte del test".

Nel frattempo, secondo il noto insider Tom Henderson, Tom Clancy's XDefiant eliminerà il marchio "Tom Clancy" dal suo nome e si chiamerà solo XDefiant.

Ubisoft seemingly ditching the "Tom Clancy" brand for XDefiant seems like a good choice.



By all the accounts I've heard, the game is trying "too hard" to be mainstream, but it'll be interesting to see if anything has changed these past several months. pic.twitter.com/XSWLtnFeHS — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 15, 2022

Questo è, ovviamente, un cambiamento superficiale per quanto riguarda il gioco e il modo in cui si giocherà. Quando arriverà, il titolo sarà caratterizzato dal supporto completo per il cross-play, ma al momento non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Ubisoft - Gamingbolt.