Tomb Raider 2: Alicia Vikander parla del sequel delle avventure di Lara Croft al cinema

Il sequel dell'ultimo lungometraggio di Tomb Raider ha avuto sviluppi burrascosi, tra data d'uscita prevista prima per settembre 2019, poi per marzo 2021 e anch'essa cancellata, e cambio di regista, passando da Ben Wheatley a Misha Green. Ci pensa la stessa protagonista Alicia Vikander, la neo Lara Croft, ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori, grazie a un'intervista rilasciata per Total Film.

"Quando lo studio ha detto per la prima volta di essere interessato a un sequel, mi sono davvero emozionata". Quando mi è stato menzionato Misha e ho visto il lavoro su Lovecraft Country, sono rimasto estremamente colpita. "È così divertente parlare con Misha e sedermi finalmente con un'altra donna della mia età: posso parlare delle grandi scene d'azione e acrobazie che vogliamo realizzare. Spero che torneremo in carreggiata e che riusciremo a fare qualcosa insieme".

Dunque la situazione non è molto tranquilla e la situazione Covid non ha certo aiutato. Il primo lungometraggio non è stato un fulmine di guerra, facendo apparire una nuova Lara più a passo coi tempi, traslata dalla nuova trilogia videoludica dedicata all'archeologa. Tomb Raider 2 non naviga in buone acque, ma è molto difficile che venga cancellato.

