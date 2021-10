Tomb Raider l'anime di Netflix al centro di un corposo aggiornamento con importanti novità

Dopo il successo di Castlevania di Netflix, il servizio di streaming si sta immergendo in altri adattamenti animati di videogiochi, come quelli di Far Cry, League of Legends e Devil May Cry e Square Enix ha rivelato un importante aggiornamento sulla serie anime di Tomb Raider. Con Hayley Atwell che assumerà il ruolo di Lara Croft, la società dietro la creazione di Tomb Raider ha condiviso alcuni importanti nuovi dettagli sulla serie in arrivo.

Tomb Raider sarà portato in vita da Powerhouse Animation, lo studio responsabile di Castlevania, Masters of the Universe: Revelation e Blood of Zeus per citarne alcuni. Secondo il comunicato stampa di Square Enix, Hayley Atwell sarà affiancata dagli attori Allen Maldonado e Earl Baylon nei panni di Zip e Jonah Maiava. Maiava è apparso originariamente nella serie di giochi reboot che ha dato a Lara una nuova storia e si è svolta nel corso di una trilogia in Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Per quanto riguarda il modo in cui questa serie si relazionerà con gli eventi dei giochi, a quanto pare si svolgerà dopo gli eventi della "Survivor Trilogy", che ha reinventato Tomb Raider.

Attualmente, sembra che non ci siano piani per estendere l'ultima trilogia con un quarto capitolo, anche se considerando la popolarità del franchise, immaginiamo che sarà solo questione di tempo prima che Lara Croft torni su console con un nuovo gioco in uscita. Con Tomb Raider che celebra il suo venticinquesimo anniversario, sembra che la serie non voglia fermarsi presto.

Fonte: Comicbook.