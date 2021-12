Tomb Raider, la trilogia gratis su Epic Games Store!

Ultimo giorno dell'anno in cui Epic Games Store ci regalerà un gioco. La parte migliore è che non sarà uno, ma aggiungeremo altri tre titoli alla nostra libreria con la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, il tocco finale alla promozione natalizia del digital store.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy include gli ultimi tre capitoli della serie basati sulle avventure di Lara Croft. Tomb Raider, il reboot che Crystal Dynamics ha dato alla serie nel 2013, Rise of the Tomb Raider e il più recente Shadow of the Tomb Raider.

Questa raccolta include tutti i contenuti dell'edizione definitiva di ciascuno degli acclamati prequel: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Quindi troverete anche tutti i DLC che sono stati pubblicati fino ad oggi. Un ottimo modo per rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi.

La cosa più interessante è che avrete tempo fino al 6 gennaio per riscattare questa trilogia e non più un solo giorno. Epic Games Store chiude col botto la fine del 2021.

Fonte: Epic Games