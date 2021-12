Tony Hawk's Pro Skater, Activision al lavoro su un nuovo gioco?

L'accoglienza riservata alla riedizione di Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 di Activision e Vicarious Visions è stata, a dir poco, molto positiva. Questi sono due classici giochi di skateboard ben ricordati, raggruppati insieme nella nuova rimasterizzazione Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Non sorprende che i fan di Tony Hawk sperino che Activision abbia piani per ulteriori versioni rimasterizzate in futuro. E se si crede ad un nuovo rumor, la loro speranza potrebbe tramutarsi in realtà.

Per Natale e lo scorso Halloween, l'account Twitter ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater ha condiviso una sorta di biglietto di auguri con i fan. Per Natale, vediamo un Babbo Natale con la faccia da teschio che grida: "Jolly ollies a tutti!!" e per Halloween, c'è uno scheletro skater che fa un trick su un cimitero. Ciò che è di specifico interesse in queste immagini, tuttavia, è un'equazione ripetuta sullo sfondo come se fosse un easter egg. L'equazione dice "12 < 312" e non ha un contesto dato.

Anche se non esiste un contesto specifico per l'equazione, dovrebbe essere ovvio il motivo per cui i fan stanno leggendo il messaggio nascosto. Il "12" potrebbe essere letto come Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, il "<" potrebbe essere visto come "è minore di" o come "sta conducendo a" e il "312" potrebbe riferirsi a Tony Hawk's Pro Skater 3, una versione rimasterizzata o una sorta di bundle dei primi tre giochi della serie.

?and Jolly Ollies to ALL! ?? https://t.co/iJOLREXIf2 pic.twitter.com/DyneTVeUFA — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) December 25, 2021

Ad ogni modo, si tratta semplicemente di ipotesi, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali.

