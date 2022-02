Toshihiro Nagoshi, papà di Yakuza parla del suo nuovo gioco: 'Si concentrerà sul dramma umano'

L'ex game director di Yakuza, Toshihiro Nagoshi, ha spiegato come la sua nuova società, Nagoshi Studio, intende realizzare giochi e quali sono i suoi obiettivi per il primo titolo. Nagoshi ha ancora intenzione di dedicarsi molto alla creazione di giochi cinematografici e drammatici, e al momento non ha alcun interesse a creare contenuti per il mercato degli smartphone.

"Siamo influenzati dai film e siamo interessati a creare giochi che offrano un alto livello di dramma umano", ha detto Nagoshi in un'intervista. "Questo è ciò che troviamo divertente. Proprio come prima, spero di creare giochi in quella vena che possano raggiungere un pubblico globale. Quindi non ci troverete a creare puzzle game per smartphone o altro. Quei giochi sono divertenti, ma cosa siamo bravi in ​​​​e quello che il mondo si aspetta da noi sono giochi con storie drammatiche e commoventi, ed è quello che vogliamo fare. Ecco dove si concentra il nostro obiettivo".

"Affinché il nostro prossimo gioco sia un successo mondiale, non penso che l'ambientazione sia così importante", ha detto Nagoshi. "Se il dramma è buono, la gente in Francia sarà commossa da un film di Takeshi Kitano, e noi in Giappone possiamo goderci un film dall'India. Se la qualità è buona, chiunque dovrebbe essere in grado di goderselo. Voglio tornare a quel puro elemento di intrattenimento".

Nagoshi ha detto che vuole incorporare il feedback dei giocatori nel suo sviluppo in una fase iniziale. Il piano è quello di mostrare una prima versione del gioco adatta alla visione pubblica e di adattarne il design in base all'accoglienza ricevuta.

Fonte: IGN