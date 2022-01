Toshihiro Nagoshi papà di Yakuza ha lasciato SEGA perché 'stanco di fare le stesse cose'

Come vi abbiamo riportato oggi, Toshihiro Nagoshi, il papà di Yakuza, ha fondato il suo nuovo studio chiamato Nagoshi Studio. Grazie alla collaborazione con NetEase Nagoshi ha creato il team che lavorerà a nuovi giochi pensati per il mercato mondiale.

Ora, attraverso un'intervista a Famitsu, Nagoshi ha parlato di molte cose, ma in particolare ha svelato perché ha lasciato SEGA. In sostanza il papà di Yakuza era stando di dover fare sempre le stesse cose. Con NetEase, sempre nell'intervista, afferma che ci saranno molti meno vincoli, perciò il team sarà in grado di sviluppare ciò che vuole.

Il primo gioco in via di sviluppo non è ancora stato annunciato, ma Nagoshi afferma di voler concentrarsi prettamente sulla qualità in modo da offrire un progetto su larga scala. Inoltre il director ha ribadito di voler fare qualcosa che in precedenza non poteva fare lavorando per SEGA.

Interview with Nagoshi



- Nagoshi explains that he chose to leave SEGA because he didn't want to keep doing the same thing over and over again

- points out that there are less overall constraints at NetEase

- he'll be closer to game dev againhttps://t.co/Opvp6pocNE pic.twitter.com/Ij3EZPmD8b — Nibel (@Nibellion) January 24, 2022

Nagoshi infine afferma di voler annunciare il suo progetto il più presto possibile. Non resta quindi che attendere un annuncio formale.