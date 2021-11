Total War: Warhammer III ha una data di uscita e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass per PC

Attraverso un comunicato stampa, SEGA ha annunciato che Total War: Warhammer III uscirà in tutto il mondo il 17 febbraio 2022 e sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC fin dal primo giorno.

"È fantastico poter finalmente annunciare una data di uscita per il nostro terzo, epico capitolo," ha dichiarato Rob Bartholomew, CPO. "E grazie alla collaborazione con Xbox Game Pass, possiamo portare i Poteri Perniciosi del Caos a quanti più giocatori possibile. Che tutti ne siano servitori, accolti nel suo glorioso abbraccio".

È stato annunciato che il pacchetto razza Ogre Kingdoms sarà il bonus di acquisto anticipato del titolo in arrivo. Tutti i giocatori che ordineranno in anticipo Total War: Warhammer III, o che lo acquisteranno entro la prima settimana dal lancio, otterranno gratuitamente questo contenuto aggiuntivo. Con questo pacchetto razza, i Regni degli Ogri e i loro due Lord leggendari, Greasus Dentedoro e Skrag il Massacratore, potranno scatenarsi nella campagna principale che permetterà ai giocatori di guidare un esercito di guerrieri colossali e mostri primordiali alla ricerca di oro, bottini e carne per i loro stomaci insaziabili.

In battaglia questi bruti sono specializzati nel bombardare i nemici con una potenza di fuoco a lunga gittata, per poi scagliarsi sui ranghi ormai smembrati con la carica devastante della loro cavalleria mostruosa. Nella campagna si lanciano in guerre sanguinose partendo dai loro accampamenti nomadi tra i Monti del Lamento, sempre entusiasti di accettare contratti vantaggiosi e di aggiungere nomi prestigiosi ai loro titoli.