Total War: Warhammer III è disponibile su PC e un trailer ne celebra il lancio

SEGA Europe e The Creative Assembly sono orgogliose di annunciare tramite comunicato stampa l'uscita di Total War: Warhammer III per Windows. Un gioco di proporzioni sconvolgenti, che segna una nuova evoluzione per l'amato franchise di Total War, Warhammer III si basa sul rinomato gioco di guerra da tavolo Warhammer Fantasy Battle di Games Workshop.

Warhammer III porta i giocatori al centro di una cataclismica lotta di potere tra mortali e demoni, ognuno dei quali vuole salvare o sfruttare il potere di un dio morente. Sette diverse razze giocabili, tra cui il debutto nel videogioco del Grande Catai e di Kislev, assieme a nuove caratteristiche innovative, come la campagna Regno del Caos, la modalità multigiocatore a otto e il Lord leggendario Principe Demone personalizzabile come in un GDR.

Insieme a queste arriva anche la campagna prologo, una nuova esperienza di Total War, che è perfetta per i nuovi giocatori e per chi vuole ripassare le dinamiche del gioco. In questa modalità, i giocatori impareranno tecniche da leader di base e avanzate e saranno coinvolti in un'esperienza narrativa che li condurrà nella campagna principale.

E' ora disponibile per Warhammer III il pacchetto razza Ogre Kingdoms, che sblocca sin dal primo giorno due Lord leggendari aggiuntivi per il gioco. I giocatori possono guidare un esercito di colossali guerrieri e mostri primordiali alla ricerca di oro, bottino e carne per i loro stomaci insaziabili. Come bonus di acquisto anticipato, questo contenuto sarà gratuito per la prima settimana, per tutti coloro che possiedono una copia di Warhammer III. In più, anche gli abbonati al PC Game Pass che collegano i propri account Microsoft e Total War Access durante lo stesso periodo potranno unirsi a guerre e banchetti.