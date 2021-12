Total War: Warhammer III in un nuovo trailer che punta i riflettori sulla fazione Slaanesh

Total War tornerà presto nel mondo di Warhammer con un terzo gioco della serie secondaria. Come sempre, sarà un tuffo profondo nelle varie fazioni in guerra che lo sviluppatore ha evidenziato negli ultimi mesi. E ora è stato evidenziato un tipo molto specifico di fazione, gli Slaanesh.

Il clan è stato brevemente presentato in un trailer precedente in cui duellava con un'altra fazione, i Nurgle.

La fazione degli Slaanesh ha una varietà di unità che potrete utilizzare, con il loro aspetto più grande e potente particolarmente simile a un demone. La fazione vuole celebrare l'eccesso in tutto e per tutto poiché rivendica fedeltà al Principe Oscuro. Costringono i loro seguaci a sguazzare in tutto ciò che riguarda il piacere e il dolore.

Total War: Warhammer 3 sarà disponibile per PC il 27 febbraio e debutterà anche al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamingbolt.