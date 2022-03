Total War Warhammer e City of Brass saranno i nuovi giochi gratuiti dell'Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games regala su PC un nuovo gioco (o due, come in questo caso), e la prossima settimana sarà il turno di Total War: Warhammer e City of Brass, un rogue-lite creato da ex sviluppatori di Bioshock.

Forte di un terzo capitolo uscito il mese scorso e appartenente a un filone principale già di per sé mastodontico nel panorama degli strategici, Total War: Warhammer è uno strategico di lunga ed ampia fama ambientato nell'universo fantasy di Warhammer - di cui l'attore Henry Cavill è grande appassionato, tra l'altro.

City of Brass, invece, è un rogue-lite dai toni arabeggianti in cui bisogna farsi strada all'interno di una labirintica città che sembra uscita da Le Mille e Una Notte.

