Trek to Yomi: combattimenti e azione cruenta nel nuovo trailer

Una delle produzioni indie più interessanti che abbiamo in serbo per i prossimi mesi è sicuramente Trek to Yomi, che è attualmente in fase di sviluppo dai creatori di Shadow Warrior, ovvero Flying Wild Hog.

Nell'ambito della presentazione di ID@Xbox di ieri, lo studio, in collaborazione con l'editore Devolver Digital, specializzato in produzioni indipendenti, ha fornito un nuovo trailer che ci offre ulteriori impressioni sull'elegante mondo di gioco di Trek to Yomi. Il focus questa volta è sulle sanguinose battaglie, che richiederanno molto dai giocatori a seconda dell'avversario e permetteranno di utilizzare l'ambiente in modo strategico.

In Trek to Yomi, prenderete il controllo dell'abile samurai Hiroki mentre si propone di soddisfare il desiderio morente del suo defunto maestro e proteggere il suo villaggio natale da una minaccia incombente. La trama dell'avventura, riprenderà sia gli elementi della fede shintoista giapponese che le storie dell'epoca dei samurai. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Trek To Yomi arriverà questa primavera su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PS4 e PS5 questa primavera.