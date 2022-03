Trek to Yomi uscirà in primavera e il nuovo trailer è imperdibile stile e azione samurai

Sviluppato da Leonard Menchiari e dallo studio di Shadow Warrior 3, Flying Wild Hog, il titolo di samurai a scorrimento laterale Trek to Yomi è stato annunciato per la prima volta quasi un anno fa e ha immediatamente attirato l'attenzione di molti. Alla recente presentazione dello State of Play, il gioco è emerso ancora una volta con un nuovo trailer.

L'obiettivo principale del trailer è fondamentalmente la storia, con il video che prepara il viaggio che il protagonista Hiroki intraprende per proteggere la sua città e la sua gente da nuove minacce dopo aver fatto una promessa al suo maestro morente.

Viene mostrato anche il nuovo gameplay, con particolare enfasi posta sul combattimento, mentre la splendida estetica in bianco e nero del gioco continua a sembrare meravigliosa. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Trek to Yomi non ha ancora una data di uscita specifica ma dovrebbe arrivare questa primavera non solo su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.