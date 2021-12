Trek to Yomi, la storia in bianco e nero di un samurai protagonista di un trailer gameplay

Presentato per la prima volta alla conferenza Devolver Digital durante il periodo dell'E3 2021, Trek To Yomi è il nuovo progetto dello studio Flying Wild Hog, che conosciamo per la serie Shadow Warrior. Oggi, il titolo svela il suo primo vero trailer di gioco.

Lo stile visivo e il contesto del Giappone feudale rafforzano l'impressione di avere un titolo a metà tra le produzioni di Ghost of Tsushima e Inside. Trek to Yomi ci farà seguire la storia di Hiroki, un giovane samurai che dovrà viaggiare in seguito a una terribile tragedia. Questo viaggio iniziatico sarà raccontato con un approccio cinematografico, in particolare giocando sugli angoli di ripresa.

Questo nuovo video ci permette di scoprire diversi scontri, dove il nostro eroe dovrà fare a pezzi gli avversari che incontrerà, sia in un villaggio distrutto, sui tetti di una casa o negli angoli più bui. Anche i duelli sembrano far parte del gioco contro nemici più forti, come possiamo vedere alla fine del trailer. L'aspetto in bianco e nero dà innegabilmente un timbro ben marcato e non c'è dubbio che la direzione artistica sarà una delle qualità del gioco.

L'appuntamento è per il prossimo anno: Trek to Yomi arriverà nella primavera del 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Sarà anche incluso nel Game Pass al day one.

Fonte: Push Square