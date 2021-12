Triangle Strategy in un nuovo trailer gameplay che ci presenta i personaggi e la storia

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per il gioco di ruolo tattico sviluppato da Studio Artdink, Triangle Strategy, in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo anno.

Il video rivela che il gioco può essere preordinato ora sul Nintendo eShop, ma offre anche ai giocatori uno sguardo al gameplay. Non solo, ma ci vengono presentati anche i personaggi che ci accompagneranno in questa intrigante ambientazione. Triangle Strategy si svolge nel continente di Norzelia composto da Glenbrook, Aesfrost e Hyzante. Le regioni combattono da anni per il sale e il ferro: ora, anni dopo, le minacce di guerra riemergono quando gruppi di cavalieri di ogni regione si uniscono per combattere. Durante il gioco, i giocatori si troveranno a navigare in una classica mappa a griglia.

Il sistema di battaglia a turni includerà anche sistemi ambientali in cui i giocatori possono influenzare direttamente il mondo che li circonda. I personaggi possono collegare gli attacchi tra loro per utilizzare gli elementi e causare danni maggiori o trovare modi per navigare più velocemente sul campo di battaglia. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

Ricordiamo che Triangle Strategy arriverà il 4 marzo 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: Twinfinite