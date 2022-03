Triangle Strategy ha venduto 800.000 copie in tutto il mondo a due settimane dal lancio

Mentre Square Enix lavora per migliorare Babylon's Fall e affrontare i problemi con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (soprattutto su PC), ha riscontrato un buon successo con Triangle Strategy. Sviluppato da Artdink e guidato da Tomoya Asano di Bravely Default, sia le unità spedite e i download in tutto il mondo sono quasi 800.000. Il gioco di ruolo tattico è stato lanciato il 4 marzo per Nintendo Switch.

Inoltre, l'account Twitter ufficiale del gioco svela che oltre 200.000 copie spedite e scaricate provengono dal Giappone e da altre regioni dell'Asia. In confronto, Bravely Default 2 ha venduto quasi un milione di copie nei suoi primi sei mesi su Nintendo Switch. Octopath Traveler ha raggiunto un milione di unità in tutto il mondo nelle prime tre settimane.

Attualmente in esclusiva per Switch, Triangle Strategy racconta la storia di tre paesi: Glenbrook, Aesfrost e Hyzante. In precedenza coinvolti nella Guerra del Sale e del Ferro, ora condividono una pace inquieta, finché un giorno, Aesfrost invade Glenbrook. Nei panni di Serenoa del casato Wolfhort, il giocatore deve farsi strada attraverso il conflitto, prendendo decisioni difficili e combattendo battaglie campali a turni.

Triangle Strategy è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch: sull'eShop trovate anche una versione di prova.

Fonte: Nintendo Life