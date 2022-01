Tripla A preferiti agli Indie nelle recensioni? La critica di Ian Garner

Il CEO del publisher Neon Doctrine, Ian Garner, ha posto una furente critica alla critica videoludica, accusata di favorire i Tripla A rispetto alle produzioni Indie durante le recensioni. Garner si è detto "allucinato" dalla cosa e ha posto la questione in altri termini per spiegare quello che intende.

"Recensione di un gioco Indie: questo gioco è bellissimo e divertente ma l'ultimo boss era difficile e una volta c'è stato un crash, 7/10. Recensione di un gioco Tripla A: nonostante un brutto inizio e un sacco di bug, questo è un passo nella giusta direzione per Studio Grande e Grosso (Studio Big Boi) che ha rifinito la sua formula vecchia di 10 anni, 8,5/10"

So many critics are way harsher to indie games than they are to AAA and that's just so fucking weird to me. — Iain Garner (@NeonIain) January 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Indie Game Review: This game is gorgeous and fun but the last boss was hard and it crashed once 7 out of 10



AAA Game Review: Despite a rough start and many bugs, this is step in the right direction for Studio Big Boi who have refined their decade old formula. 8.5/10 https://t.co/Z7E1cz6wTE — Iain Garner (@NeonIain) January 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A fargli eco, e arrivato nelle risposte del suo tweet anche il CEO di un altro publisher, Jonas Antonsson di Raw Fury, realizzando un'altra caricatura: "Tripla A disastrato: nonostante i suoi problemi che verranno risolti tra due anni, è comunque il più migliore (Bestest ever), 10/10. Indie quasi perfetto: nonostante il suo fascino innovativo e fantastico gameplay, i pochi bug che ho trovato non me l'hanno fatto piacere, 5/10"

La questione, in effetti, non è facile e scivola con semplicità nel pregiudizio, nel favoritismo, e nella veridicità e assenza di filtri nelle recensioni di Indie e Tripla A. Di cosa pensate si tratti? Imperizia o utilizzo di metri di paragone sbagliati?

Fonte: Twitter 1, Twitter 2