Troy Baker rompe con Voiceverse NFT dopo le critiche dei fan

Dopo che Ubisoft ha dovuto accettare molte critiche con l'annuncio della piattaforma Quartz, affermando in seguito che i giocatori non hanno ancora capito i vantaggi degli NFT, Troy Baker, che voleva entrare alla grande nel business NFT, ha fatto marcia indietro.

Il popolare doppiatore di videogiochi ha deciso di porre fine alla sua partnership precedentemente annunciata con VoiceVerse NFT dopo aver ricevuto una risposta estremamente negativa alla sua approvazione dell'azienda. Voiceverse NFT mira a offrire voci AI come NFT che possono quindi essere utilizzate in qualsiasi gioco. La voce di Baker sarebbe stata un ottimo messaggio promozionale in questo contesto.

A più di due settimane dopo il suo annuncio, che ha acceso accesi dibattiti su Internet, Baker ha annunciato di aver deciso di porre fine alla sua collaborazione con VoiceVerse NFT. Allo stesso tempo, si è scusato con i fan per i suoi commenti. "Grazie a tutti per il feedback e la pazienza", ha twittato Baker. "Dopo un'attenta considerazione, ho deciso di non continuare la nostra partnership con VoiceVerse NFT. Intenzioni a parte, vi ho sentito e mi scuso per aver accusato qualcuno di 'odio' solo perché non è d'accordo con me".

Thank you all for your feedback and patience. After careful consideration, I?ve decided to not continue the partnership with VoiceVerseNFT. Intentions aside, I?ve heard you and apologize for accusing anyone of ?hating? just by simply disagreeing with me. — Troy Baker (@TroyBakerVA) January 31, 2022

Parlando di NFT, Aggro Crab, studio di sviluppo dietro Going Under, ha deciso di abbandonare il publisher Team17 proprio a causa di questa implementazione.

Fonte: Eurogamer