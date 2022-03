Tunic, il delizioso indie sulle orme di The Legend of Zelda è disponibile e già su Xbox Game Pass

Tunic dello sviluppatore Andrew Shouldice è finalmente arrivato su Xbox, Mac e PC ieri, 16 marzo, e il publisher Finji ha confermato che il titolo è un'aggiunta tra i giochi day one su Xbox Games Pass.

Originariamente conosciuta come Secret Legend prima di ottenere un cambio di nome in Tunic all'E3 2017, l'avventura isometrica ispirata a Zelda doveva inizialmente arrivare nel 2018. Chiaramente, non ha raggiunto l'obiettivo, ma ora il gioco è qui e disponibile per l'acquisto digitale.

In alternativa, i membri di Xbox Game Pass avranno la possibilità di giocarci sia su Xbox che su PC come parte del loro abbonamento.

Una versione PlayStation di Tunic, per inciso, deve ancora essere confermata, quindi i giocatori PS5 e PS4 potrebbero dover attendere ancora un po'.

Oltre all'uscita di Tunic, Finji ha reso disponibile per l'acquisto anche la sua colonna sonora completa di 60 canzoni, scritta dal compositore Lifeformed.

Fonte: Eurogamer.net.