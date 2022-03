Turbo Golf Racing è un Rocket League ma con le palline da golf nel suo primo trailer

Hugecalf Studios ha annunciato lo sviluppo di Turbo Golf Racing, un gioco sportivo che sicuramente richiamerà alla mente dei giocatori Rocket League.

In questo gioco dovremo guidare delle auto turboelica che dovranno spingere gigantesche palline da golf mentre si muovono a tutta velocità per poterle infilare nelle buche dei circuiti. Fino a quando non si raggiunge il traguardo, sarà possibile saltare, girare, planare e sparare in aria per essere i primi a mettere la palla in gioco.

Le partite avranno una capacità di otto persone con un gameplay arcade, dal momento che è possibile sconfiggere gli avversari o persino lanciare missili contro di loro per neutralizzarli brevemente. Insieme a questo ci saranno abilità speciali, come la capacità di volare più velocemente o la gravity ball, tra le altre serie di super abilità che possono essere equipaggiate sui veicoli.

Man mano che si sale di livello, verranno sbloccati oggetti cosmetici per modificare l'aspetto delle auto, che saranno accompagnati da aggiornamenti gratuiti che non smetteranno di includere più circuiti, core di alimentazione e più novità.

Per adesso non sappiamo ancora la sua data di uscita ma è possibile iscriversi a una beta dal suo sito ufficiale, mentre il suo lancio è previsto per PC tramite Steam e su console per Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

Fonte: VGC