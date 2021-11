Twelve Minutes ha una data di uscita per PS5, PS4 e Switch e merita decisamente la vostra attenzione

Annapurna Interactive ha confermato che Twelve Minutes, il thriller interattivo recentemente nominato come miglior gioco indipendente ai The Game Awards, sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 7 dicembre 2021. (La versione europea per Nintendo Switch sarà disponibile il 21 dicembre 2021.)

Annapurna Interactive ha anche svelato un nuovo accolade trailer e tre immagini che mettono in luce i personaggi principali del gioco, doppiati rispettivamente da James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

"Quella che dovrebbe essere una serata romantica in compagnia di tua moglie si trasforma in un incubo quando un ispettore di polizia fa irruzione in casa tua, accusa tua moglie di omicidio e ti massacra di botte", si legge nelle descrizione ufficiale su Steam.

"D'un tratto, ti ritrovi catapultato all'istante in cui hai aperto la porta, bloccato in un loop temporale di DODICI MINUTI, condannato a rivivere lo stesso orrore all'infinito..."

"A meno che tu non capisca come utilizzare la conoscenza degli eventi futuri per modificarne l'esito e interrompere il loop".

Per chi ne volesse sapere di più su Twelve Minutes, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la recensione della versione PC.