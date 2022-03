Twisted Metal, nuovi dettagli sulla serie TV e sulla piattaforma su cui verrà trasmessa

La serie TV Twisted Metal sta andando avanti e ora ha una casa: il servizio di streaming di NBCUniversal Peacock ha raccolto la serie prodotta da PlayStation Productions.

Nonostante il progetto fosse noto dall'anno scorso, recentemente è stata annunciata la rete che ha finalmente acquisito i diritti di trasmissione per questa serie, che sarà una commedia d'azione con episodi di mezz'ora, con Anthony Mackie (il Falcon dell'universo cinematografico Marvel) come protagonista. Peacock è un servizio di streaming ha debuttato nel 2020 ed è di proprietà di Comcast, il conglomerato di telecomunicazioni che possiede NBCUniversal e importanti sussidiarie come Dreamworks e Illumination.

La serie Twisted Metal è un'altra serie in sviluppo con PlayStation Productions, anche se a differenza di Uncharted, The Last of Us o Ghost of Tsushima, è basata su una serie di giochi che da tempo non si è più sentita.

Twisted Metal è stato uno dei primi giochi per PlayStation nel 1995 ed è stato sviluppato da David Jaffe, in seguito creatore di God of War. Ma l'ultimo gioco di questa saga di giochi d'azione è uscito dieci anni fa su PS3. Secondo più fonti, c'è un reboot in sviluppo per PS5, che avrebbe cambiato studio: i creatori di Destruction AllStars avrebbero mollato il progetto, che è stato ceduto a Firesprite.

Fonte: Variety