Twisted Metal sarebbe in sviluppo presso Firesprite con l'aiuto di ex DriveClub e MotorStorm

Recenti fughe di notizie hanno affermato che Sony sta lavorando a un nuovo gioco Twisted Metal per accompagnare la prossima serie TV.

Mentre le prime voci indicavano che lo sviluppatore di Destruction AllStars, Lucid Games, avrebbe sviluppato il gioco, un recente report affermava che non era più così e che il progetto era stato trasferito internamente a uno degli studi first party europei di Sony.

Sembra che Firesprite appena acquisito - che sta anche lavorando a Horizon Call of the Mountain per PSVR2 - sarà lo studio responsabile del reboot del gioco. Come notato di recente su ResetEra, Matt Southern si è unito a Firesprite come game director.

Fino a poco tempo fa, Southern lavorava a Lucid Games, dove era il director di Destruction AllStars. In precedenza, ha anche lavorato a più progetti MotorStorm ed è stato anche coinvolto nello sviluppo di DriveClub.

Date le esperienze passate di Southern, sembra che Firesprite potrebbe essere lo studio responsabile di un revival di Twisted Metal.

