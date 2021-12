Twitch prima e YouTube ora: lo streamer Ludwig ha appena firmato ma è già stato bannato

Nell'ultima settimana, Ludwig ha fatto notizia perché è diventato l'ultima delle più grandi star di Twitch a passare sulla piattaforma rivale, ovvero YouTube. Pochi giorni dopo questa transizione, tuttavia, a Ludwig è stato impedito lo streaming sulla piattaforma.

Mentre Ludwig stava tenendo una diretta con circa 25.000 spettatori, il suo streaming si è interrotto bruscamente. Coloro che hanno provato a guardare lo streaming hanno ricevuto un errore che affermava che non era disponibile ed era stato "sospeso per violazioni delle norme". Poco dopo che questo è stato portato alla sua attenzione, Ludwig ha terminato la sua diretta e da allora ha smesso di riprendere.

Appena dopo la fine del suo streaming, Ludwig ha caricato un video sul suo secondo canale spiegando perché gli era stato impedito lo streaming su YouTube. Lo streamer in sostanza ha spiegato che mentre era in diretta stava controllando i 50 video "più classici" sulla piattaforma e si è imbattuto in Baby Shark, la canzone per bambini. "Ho ascoltato alcuni secondi di Baby Shark. Sono abbastanza sicuro che i signori proprietari di Baby Shark abbiano il pugno di ferro su YouTube, e così mi hanno bannato", ha detto Ludwig.

you could say the switch has been going well... pic.twitter.com/dnkjSUkT0o — ludwig (@LudwigAhgren) December 3, 2021

Ora lo streamer deve aspettare questo fine settimana prima di poter ritornare con le sue dirette streaming.

Fonte: Eurogamer