Twitch aggiunge la categoria 'Animali, Acquari e Parchi Zoologici'

Twitch ha annunciato di aver inserito una nuova categoria sulla sua piattaforma di streaming. "Storicamente gli streaming con animali spaziano tra diverse categorie: ASMR, Viaggi e attività all'aria aperta, Quattro chiacchiere, Scienza e tecnologia, Musica e Piscine, idromassaggi e spiagge" scrive Twitch. "È giunto il momento di dare una casa ai nostri amici animali e alle persone che amano guardarli, letteralmente. Proprio così, in concomitanza con l'inizio della settimana degli animali, pubblichiamo la categoria Animali su Twitch".

La piattaforma a tal proposito sta lavorando con acquari, parchi zoologici e organizzazioni no-profit per sostenere la conservazione degli animali. Per celebrare la nuova categoria, Twitch lancia quindi la Settimana degli animali. Questo evento metterà in evidenza una serie di canali che lavorano nella conservazione degli animali in modo da poter guardare coniglietti, anatre, api, tartarughe e altro ancora.

Per l'occasione Twitch ha anche creato una serie di sticker che potranno essere utilizzati dagli spettatori all'interno delle chat. Nel post sul blog ufficiale Twitch ha pubblicato inoltre una serie di canali sugli animali che possono interessare chi adora questa categoria.

Per ulteriori dettagli potete visitare la pagina ufficiale dedicata alla Settimana degli Animali.

Fonte: Eurogamer