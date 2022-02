Twitch e Amazon Luna, aggiunto dopo due anni dall'annuncio il pulsante dedicato

Twitch ha lanciato una nuova funzionalità per gli abbonati ad Amazon Luna. Considerando che entrambe le piattaforme sono di proprietà di Amazon, non è poi così sorprendente.

Ad ogni modo, Twitch ora sfoggia un pulsante "gioca su Luna" per i giochi supportati dalla piattaforma di streaming di giochi di Amazon. Se vi imbattete in uno stream di Twitch durante un gioco che sembra divertente, potete semplicemente fare clic sul pulsante per iniziare a giocare.

Ovviamente dovete avere un abbonamento a Luna attivo affinché il pulsante "gioca su Luna" funzioni e dovrete avere l'app Luna installata affinché il pulsante appaia. Dopo aver fatto clic sul pulsante, l'app Luna avvierà automaticamente il gioco che è stato individuato.

Luna può già riprodurre gli streaming di Twitch, ma quest'ultima aggiunta lega ulteriormente le due piattaforme. Si tratta di una feature che Google Stadia aveva già cercato di aggiungere tempo fa. La funzione infatti era stata mostrata dopo il lancio di Luna nel 2020, ma sembra che Amazon abbia impiegato un po' di tempo per risolvere i bug.

Fonte: Endgadget